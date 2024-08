Cesena l’attacco ora parla olandese | L’area il mio habitat naturale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024) "Sono un uomo d’area.è il mio ambiente, so cosa fare, come farlo e quando farlo". Sydney van Hooijdonk si presenta col sorriso, la cortesia e la spontaneità di chi arriva con l’entusiasmo e la voglia di essere protagonista. "Porta alla nostra squadra caratteristiche che ci mancano – dice il direttore delsportiva Fabio Artico – con noi ha sottoscritto un contratto biennale con opzione e credo che molto presto potrà darci una grossa mano. Non subito, perché fino alla settimana scorsa si allenava individualmente e ha bisogno di rodaggio col gruppo, ma non servirà molta pazienza". Lo conferma lo stesso Van Hooijdonk, che si cimenta con impegno sull’italiano intervallando soltanto alcune frasi in inglese: "Datemi tre settimane e sarò prontissimo. Non vedo l’ora di iniziare e di fare bene.