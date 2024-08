Al via il CucuFestival con la sua atmosfera unica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dal 22 al 25 agosto Roana (VI) sarà palcoscenico tra i monti in cui si esibiranno le eccellenze del circo contemporaneo con il. Manca una settimana alla XIV Edizione del, manifestazione internazionale dedicata al Teatro di Strada che, appunto, vedrà esibirsi le eccellenze del circo contemporaneo, del teatro fisico, dell’acrobatica, del trapezio, della clownerie, mescolando la poesia alla comicità. Andiamo a saperne di più. Tutto pronto per la 14ª edizione delQuasi al via ila Roana, che inizia il 22 agosto e termina il 25. C’è chi arriverà il roulotte, chi armato di trapezio o di una scala. Come pure chi viaggiando per mari e monti e chi, addirittura, con una pozione miracolosa in grado di realizzare ogni nostro desiderio. Qualunque sia il mezzo, o lo scopo, una cosa è certa.