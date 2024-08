Raccolta rifiuti a Ferragosto | come cambiano i servizi di Alia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 14 agosto 2024 –Multiutility informa che giovedì 15 agosto, non sarà attivo il ritiroingombranti a domicilio. Sempre aresteranno chiusi gli ecocentri presenti sui territori dei 58 Comuni serviti e non saranno in funzione gli ecofurgoni. Inoltre, ilo diporta a porta, nei Comuni in cui è attivo, sarà posticipato da domani a sabato 17 agosto. Fanno eccezione i Comuni di Fiesole, Figline Incisa Valdarno, San Casciano in Val di Pesa, Calenzano, Scandicci zona Castellare e Pescia (solo per alcune aree del centro storico), nei quali ilo porta a porta sarà posticipato a domenica 18 agosto. Verrà invece effettuato, anche a, ilo diporta a porta per le utenze domestiche nell’area monumentale del centro storico di Prato.