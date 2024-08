Pensioni 2025 | Quota 41 donne Quota 42 uomini anticostituzionale? Parla Perfetto

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un nostro articolo recente in cui la Signora Anna ha proposto come misura più veloce e forse di facile attuazione la41 per le42 per glitogliendo ad entrambi 10 mesi senza alcuna penalità ha sollevato moltissimi commenti positivi, tanti si sono detti assolutamente favorevoli, solo pochi hannoto di ingiustizia nel permettere alledi uscire un anno prima. Ci teniamo in primis a ricordare che già attualmente la riformaFornero prevede l’uscita anticipata per lee per glicon 1 scarto di 1 anno tra i due generi, non ci pare dunque che Anna abbia stravolto l’impianto attuale.