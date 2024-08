Meteo di Ferragosto in Toscana | bollino rosso a Firenze allerta temporali su Elba e Arcipelago

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Proseguirà fino al 16 agosto il codiceper il caldo a: è quanto prevede il nuovo bollettino pubblicato dal Ministero della salute, ripreso da Palazzo Vecchio in una nota. Per quanto riguarda la temperatura più elevata di oggi, alle 15 sono stati raggiunti 39,7° alla stazionedi San Donato (Orbetello) e 39° alla stazionediOrto Botanico.a rischio pioggia invece all’Isola d’e dintorni: infatti un codice giallo per fortisulle isole dell'toscano è stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, con un'valida dalle 10 alle 15. Infiltrazioni d'aria fredda in quota, spiega una nota, determineranno già dal pomeriggio del 14 agosto una modesta instabilità con possibilità di localidi breve durata sui rilievi delle zone interne.