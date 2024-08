La forza del passato Quando si sognava di cambiare il mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Molte e autorevoli voci ci hanno ripetutamente messo in guardia: "Ilè una terra straniera"; "Ilè il luogo più pericoloso del"; "Si torna e si ritorna alper impedirgli appunto di tornare". Ma secondo me val la pena di rischiare. Forse perché "non c’è niente di più inattendibile e delizioso dei rumorosi ricordi che uno ha di sé stesso pur consapevole che non si può tornare ingenui a piacimento". E poi "a qualcuno le cose bisognerà pur raccontarle, sennò è come se non ci fossero state". La manutenzione dei ricordi di Pier Luigi Celli è un libro impietoso e struggente, doloroso e lenitivo insieme come tutti i libri che scelgono di inoltrarsi nel, personale e collettivo, con coraggio, occhi aperti e senza paraocchi. È un libro che parla di quelli che avevano vent’anni o giù di lì tra fine anni ‘60 e inizio ‘70 del ‘900.