Imprese commerciali l' ora di osare | ecco il segno chiamato in causa da Branko

(Di mercoledì 14 agosto 2024)"Le stelle di", l'oroscopoperdi mercoledì 14 agosto Ariete Sarà un Ferragosto da ricordare, siete in tempo per programmare il matrimonio se non siete riusciti a sposarvi in maggio. Venere ricorda che anche settembre è il mese dei matrimoni. Tutti gli aspetti diretti alsono positivi, come Giove e Marte congiunti in Gemelli. Molta adorazione per il sesso opposto, prendete in esame anche altre situazioni della vostra vita, che sembra voler esplodere in tutta la sua magnificenza. Mercurio torna in Leone, occasione di guadagno per voi. Toro Senza rinunciare allo svago e al riposo, vi convieneanche oggi qualche impresa commerciale per sfruttare Mercurio ancora in Vergine, la prossima notte infatti ritorna in Leone, aspetto che indirizzerà nuovamente tutte le sue energie alla famiglia e alla casa, intesa come abitazione.