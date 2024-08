I solisti dell’Accademia dei Dissennati alla festa dell’Assunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Messa cantata domani alle 16.30chiesa del Sacro Cuore di Tolentino, per laorganizzata dai confratelli "sacconi". La messa sarà allietata daidei, diretti dal maestro Lorenzo Chiacchiera, e dai cantori gregoriani, diretti dal maestro Diego Minnozzi. Saranno eseguiti Assumpta est Maria (Sigismondo D’India), Signum magnum in canto gregoriano, la Missa IX cum jubilo in canto gregoriano, Hodie Maria Virgo (Marenzio), Sicut Cervus (Palestrina), O Sacrum Convivium (Molfino) e Hodie Beata Virgo Maria (Palestrina). Terminata la messa, in collaborazione con l’amministrazione comunale ci sarà la processione mariana nelle vie del centro storico (via Corridoni, piazza don Bosco, piazza Porcelli, via Gramsci, via Filelfo, piazza Martiri Montalto, via Zampeschi, via Corridoni, ritorno in chiesa).