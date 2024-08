Gudmundsson-Inter il vantaggio della Fiorentina dipende da un aspetto – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Albertè costretto a vivere una situazione di totale incertezza riguardo il proprio futuro, con il Genoa che non intende cederlo allao all’in assenza di un sostituto sicuro e di un’offerta ritenuta adeguata. LO SCENARIO – Albert, in questo momento, si trova di fronte a tre scenari diversi per il proprio futuro: permanenza al Genoa; passaggio alla, ossia la squadra che ha mosso concretamente dei passi per ingaggiarlo in estate; trasferimento in un’altra squadra, cone Juventus alla finestra. Ciò è quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, con la sottolineatura che soltanto la squadra di Rocco Commisso abbia proposto un’offerta concreta al Grifone.