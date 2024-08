Gli atleti azzurri pronti alle Paralimpiadi la campagna con Bebe Vio | Noi non partecipiamo gareggiamo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I pregiudizi si insediano anche nei termini che utilizziamo. Per questo il Comitato paralimpico internazionale (Ipc) ha deciso di lanciare una, sostenuta via social da alcuni dei principaliparalimpici del mondo, che ruota attorno allo slogan: «Io non parteciperòdi Parigi 2024. Gareggerò». Secondo quanto riportato proprio dal sito dell’Ipc, all’iniziativa avrebbero già aderito alcuni nomi di spicco. A cominciare daVio, che rappresenta l’Italia insieme – tra gli altri – alla velocista Ambra Sabatini. Tra gliparalimpici di spicco, anche l’australiano Curtis McGrath e l’argentino Gustavo Fernandez.