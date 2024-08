Due ori e due bronzi il bilancio agli Europei universitari di Miskolc Vuk Carlini Sadid e Serra | quattro ’lauree’ in arti marziali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un’estate strepitosa per ledi casa nostra. Due mede d’oro e altrettante di bronzo prendono la strada di Bologna, dopo glidi. C’è una conferma, per l’Alma Mater e per il Dojo Equipe del maestro Fabio Fabbroni: Betty Vuk è ancora la regina europea nel judo. Betty, che sta studiando crimonologia, aveva vinto il titolo continentaleo lo scorso anno, a Zagabria. In questa stagione ha vinto l’oro ai Cnu, ha ottenuto il terzo postoassoluti e in Ungheria, con i colori biancorossi del Cus Bologna, è diventata campionessa d’Europa. Sempre in Ungheria, e sempre per il mondo del judo – sponda Budokan Institute, del maestro Francesco Di Feliciantonio – c’era Daniele Gasparri che ha chiuso la sua esperienza internazionale al nono posto, dimostrando di avere ampi margini di miglioramento.