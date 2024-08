Calciomercato com – Ndour giocherà con Immobile | ufficiale il passaggio dal PSG al Besiktas il comunicato e i dettagli dell’operazione|Calciomercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 2024-08-13 21:38:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di.com: Nuova avventura per Cher. Il classe 2004, prodotto del vivaio del Brescia passato per il Benfica prima di approdare al PSG, lascia il club parigino in prestito e si trasferisce neldi Ciro. Il club turco ha annunciato l’arrivo del calciatore italiano con la formula del prestito secco fino al termine della stagione.avrà dunque la possibilità di poter giocare con continuità e maturare in Turchia, prima di fare ritorno all’ombra della Tour Eiffel per provare a giocarsi le proprie chance con il Paris Saint-Germain.LA NOTA DEL– “Benvenuto al, Cher