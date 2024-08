Break maltempo in Emilia Romagna | rischio grandine i giorni in cui cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bologna, 14 agosto 2024 – Caldo, afa e temperature asfissianti. L’è bollente, con le sue notti tropicali che non lasciano respirare la popolazione. Ma presto arriverà una graditissima pausa da questo clima rovente. Tra il weekend e la prossima settimana, infatti, si materializzerà un forte abbassamento delle temperature con l’arrivo di forti temporali e ildi grandinate. Unmento repentino di meteo che per 2-3ci solleverà dagli effetti dell’estate africana e forse spazzerà anche via le mucillagini dal mare Adriatico.