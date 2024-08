BALLANDO | CAROLYN SMITH AL VELENO SU SELVAGGIA LUCARELLI E VUOLE LA D’URSO IN PISTA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 14 agosto 2024)con le Stelle non è ancora iniziato – si parte sabato 28 settembre su Rai1 – ma scoppia il primo caso dopo le parole disul libro di. Il riferimento è “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez”, l’ultima opera della giornalista, scrittrice e anche giudice dell’iconico show del sabato sera condotto da Milly Carlucci. La presidente di giuriarisponde così sul libro dellae sul caso che ha visto coinvolti Chiara Ferragni e Fedez: Non ho avuto tempo di leggere il libro di. Il mio calendario è già pieno e preferisco dedicarmi a letture che migliorano me stessa. Non mi interessano le critiche, i pettegolezzi e le diatribe tra vip, quando l’unoattaccare l’altro. Di conseguenza non posso neppure commentare, perché non so nulla a riguardo e non voglio sapere.