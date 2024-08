Amici 24 arriva un altro figlio d’arte? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Mentre Maria De Filippi si gode la pausa estiva dei suoi programmi televisivi, i suoi collaboratori hanno iniziato a scrutinare quelli che saranno i prossimi talenti che approderanno nella scuola di. Tra tutti gli emergenti artisti che hanno partecipato ai casting, spunta anche il nome di unè certamente un trampolino di lancio per tutti i giovani talenti che vogliano intraprendere una carriera nel mondo della danza o del canto, così come tutti gli altri talent show. Mentre proseguono anche per quest’estate i casting della scuola di Canale 5 sembra che abbai superato le prime selezioni anche un. Ecco di chi si tratta.: nuova edizione, foto Ansa – VelvetGossipIl talent show diè stato un ottimo trampolino di lancio per tantissimi artisti, che oggi si sono affermati anche a livello internazionale.