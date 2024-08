Valentina Fino caduta a 31 anni in un dirupo La straziante lettera d’addio del fidanzato | Per sempre insieme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 agosto 2024), una giovane di 31originaria di Bologna, ha perso tragicamente la vita mentre faceva trekking con il suo, Andrea Pedata, sull’Alpe di Succiso, in provincia di Reggio Emilia. L’incidente è avvenuto sabato 10 agosto lungo il sentiero Cai 675, in località Ghiaccioni, nel comune di Ventasso. Durante l’escursione,in un, unache si è rivelata fatale.Leggi anche: Bolzano, minorenne sequestrata per 24 h e violentata dopo una festa: 37enne arrestato Le parole strazianti di Andrea Andrea, che ha assistito impotente alla tragedia, ha successivamente scritto una toccantein memoria della sua compagna, affidando ai suoi pensieri l’amore e il dolore che sta vivendo.