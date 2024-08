Torre del Lago rapina finita in tragedia | due feriti uno operato alla testa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Viareggio, 13 agosto 2024 – Due gitantiin unaviolenta subita mentre lasciavano la spiaggia tradel(Lucca) e Vecchiano (Pisa) dopo una giornata al mare. Uno è in gravi condizioni all'ospedale. Li ha colpiti verso le 20 di lunedì uno straniero che si è avvicinato in bicicletta per portar via zaino e tenda. I due hanno tentato di difendersi nell'aggressione ma iltore, un uomo descritto di pelle scura, li ha aggrediti con violenza. Isono di Massarosa (Lucca). Il più grave è un 60enne trasferito all'ospedale di Livorno dove è stato. L'altro, un 52enne, è meno grave ed è stato ricoverato all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Viareggio oltre al 118. L'rme è stato dato da alcuni turisti stranieri ed è grazie a loro che isono stati localizzati per poter soccorrerli.