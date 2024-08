Torna con la medaglia di bronzo | San Brizio festeggia la farfalla Agnese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Spoleto, 13 agosto 2024 - E'ta a casa vincitrice. Da terzo posto del podio olimpionico, con unadial collo. Sanhato il ritorno diDuranti, la ginnasta spoletina che ha conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi la secondadidopo quella ottenuta con le Farfalle a Tokyo. Accolta dalle giovani atlete della Polisportiva La Fenice (presente Laura Bocchini, l'allenatrice che per prima l'ha fatta crescere nel mondo della ginnastica ritmica), circondata dall'affetto della famiglia e degli amici,- spiega il Comune - non si è risparmiata concedendosi a foto e autografi per circa un'ora nella sede della Pro loco. Aimenti hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Lisci, l'assessore Giovanni Angelini Paroli e i consiglieri comunali Francesca Maso e Enrico Morganti.