Siena omicidio Yuleisy Manyoma | mercoledì l' udienza di convalida per il compagno

(Di martedì 13 agosto 2024) Programmata permattina intorno alle 10 l'did'arresto di Fernando Porras Baloy, il 26enne colombiano indagato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'indagine perdoloso aggravato della procura didopo la morte della compagna, la 33enneAnaCasanova, anche lei colombiana e residente in Italia. La donna è morta lo scorso sabato 10 agosto dopo essere stata raggiunta alla testa da un colpo di fucile calibro 16. Secondo quanto apprezzo, il ragazzo è indagato anche per maltrattamenti.