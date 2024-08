Ricoverato per calcoli al Maggiore di Bologna muore dopo due mesi | medici indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 luglio 2024 –all'ospedalediper due piccoliin un condotto, un uomo di 64 anni è morto circa due, l'8 agosto,essere stato sottoposto a quattro interventi chirurgici e con una situazione via via precipitata durante settimane che i familiari hanno definito di “lucida agonia”.l'esposto di moglie e figlia del paziente, assistiti dall'avvocato Chiara Rinaldi, la Procura bolognese, con il Pm Marco Imperato, ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni colpose e ha disposto l'autopsia, con l'incarico della consulenza conferito al medico legale prof. Mauro Pesaresi e all'ordinario di chirurgia generale prof. Gian Luca Grazi, mentre i carabinieri del Nas si occupano delle indagini e del sequestro della documentazione clinica.