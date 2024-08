Reggiana talento Inter per rafforzare la difesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Lariprenderà questa mattina gli allenamenti al centro sportivo di via Agosti in vista dell’esordio in campionato, previsto per domenica alle 20,30 contro il Mantova. Nel frattempo però proseguono senza sosta le trattative di mercato che andranno avanti fino al 30 agosto. Il direttore sportivo Marcello Pizzimenti è al lavoro su più fronti, per cercare di fornire a mister William Viali una squadra competitiva. Per laè in arrivo in prestito dall’il difensore classe 2003 Alessandro Fontanarosa che è atteso a Reggio già questa settimana. Discreta struttura fisica (185 cm per 78kg) mancino, può giocare sia da centrale che da terzino e ha svolto tutto il precampionato con i campioni d’Italia allenati da Simone Inzaghi.