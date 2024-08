Realizzeremo ciclabili e strade per il quartiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) "In questi giorni ha cominciato a lavorare l’escavatore per la costruzione del quarto corpo di fabbrica – conferma Carlo Bertani, amministratore delegato di Elesa, l’azienda di famiglia dal 1941 – 3000 metri quadrati saranno riservati a uffici, oltre a 9000 metri quadrati per la produzione. Siamo molto attenti all’ambiente e alle necessità del. Stiamo adottando tutti i criteri anti rumore e anti vibrazione, limitando al massimo l’ingresso dei camion. Inoltre pianteremo tanti alberi verso Sant’Albino. Abbiamo incontrato la Consulta, perché ci sentiamo parte del, per cuiuna pista ciclabile e una strada di". "Con uno staff tecnico di 70 professionisti fra ingegneri e architetti – aggiunge l’amministratore delegato – abbiamo disegnato al meglio il nuovo impianto industriale, riducendo al minimo l’impatto ambientale.