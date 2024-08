Omicidio di Sharon Verzeni il fidanzato Sergio Ruocco convocato in caserma e interrogato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 agosto 2024) Dopo due settimane dall’di, la donna di 33 anni uccisa a coltellate per strada a Terno d’Isola, gli investigatori hanno deciso di interrogare di nuovo il. Il compagno, di 37 anni, è statoalle 15 al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo nel pomeriggio di lunedì 13 agosto: è stato sentito per quasi tre ore dagli inquirenti come persona informata sui fatti. Con lui c’è anche il padre. Secondo gli accertamenti trapelati fino a questo momento, l’uomo ha fornito agli investigatori un alibi ritenuto attendibile e sarebbe quindi estraneo all’. Non si esclude comunque un nuovo sopralluogo nella casa della coppia in via Merelli.