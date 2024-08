Olimpiadi | un giudice dell’incontro di Irma Testa espulso dall’Olimpiade era ad alto rischio corruzione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Il Times rivela che Alisher Altayev e Yermek Suiyenish, due giudici di pugilato del Kazakistan, sono stati rimossi dalla squadra di arbitri e giudici a metà del torneo olimpico. I due giudici sono stati esclusiprima degli incontri che assegnavano le medaglie. Uno di loro eranell’incontro di. Altayev ha giudicato 25 incontri e ne ha arbitrati altri sette a Parigi fino al 4 agosto, dopodiché non ha più arbitrato in nessun incontro. Lui, scrive il Times, “è stato identificato come ad «di» dal professor Richard McLaren, che ha denunciato il doping di stato in Russia, ed è stato allontanato dall’International Boxing Association (Iba)“. nel maggio 2023. Si è capito che un totale di nove ufficiali inseriti in quella categoria sono stati selezionati per Parigi.