Musica in lutto addio per sempre al papà del famoso cantante

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 13 agosto 2024) l mondo dello spettacolo e dell’architettura dicea Keith Albarn, il padre di di Damon Albarn, il frontman dei Blur e voce dei Gorillaz, che solo negli scorsi mesi era ritornato con la formazione originale del gruppo britannico, esibendosi al Coachella Festival. Keith è morto il 25 luglio dopo che gli era stato diagnosticato un cancro . Ulteriori dettagli sulla sua malattia non sono stati resi pubblici. Leggi anche: Tragedia in montagna, precipita per 100 metri: muore il padre del calciatore Leggi anche: Caldo e afa, boom di ricoveri in Italia: cosa sta succedendoperaldelA confermare la notizia, un’articolo commemorativo del Times, pubblicato recentemente e intitolato: “Necrologio di ”: artista, architetto e padre di Damon: “Creatore di parchi giochi sensoriali spaziali nelle aree urbane e insegnante influente”.