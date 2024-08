Milano 33enne cade dal quinto piano | ha tentato di chiamare il 112 ma qualcuno l’ha fermata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Prima di precipitare dal, ha provato per due volte ail 112. Ma entrambe le chiamate sono state interrotte dache le avrebbe impedito di parlare. Si indaga peromicidio sul caso della donnae originaria del Perù che è caduta nel vuoto, nella notte fra domenica e lunedì, per circa 17 metri dal balcone di un palazzo a Rozzano, nel Milanese. In casa con lei c’era soltanto il compagno, un 28enne originario dell’Ecuador, il cui nome nelle prossime ore finirà nel registro degli indagati: un passaggio necessario per eseguire tutti gli accertamenti del caso. La donna, intanto, resta in condizioni gravissime all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stata trasportata in codice rosso subito dopo la caduta e dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.