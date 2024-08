Life Support Attracca | Sbarco per 63 Naufraghi Urgenza Medica per un Minore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Chieti - Questa mattina, alle 7:50, la nave umanitariadi Emergency hato in porto, permettendo lodi 63salvati nel Mediterraneo. A bordo della nave, oltre ai profughi, era presente anche il noto navigatore oceanico Ambrogio Beccaria, impegnato come soccorritore in questa missione. Le operazioni di soccorso, avvenute venerdì 9 agosto, hanno portato in salvo un totale di 64 persone, inclusa una madre con tre minori e sei minori non accompagnati. Iprovengono da Egitto, Siria, Etiopia e Bangladesh, paesi devastati da conflitti, povertà e instabilità politica. Durante il salvataggio, i migranti sono stati trovati in condizioni critiche, soffrendo di ustioni e disidratazione, ma attualmente le loro condizioni sono in miglioramento e verranno sottoposti a ulteriori controlli medici.