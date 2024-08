La rivelazione di Marca | l’arrivo di Pubill all’Atalanta è saltato per colpa di… El Bilal Touré

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) All’indomani del mancato arrivo di Marcha provato a ricostruire quanto accaduto, ripercorrendo la vicenda passo dopo passo e svelando alcuni retroscena interessanti. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del talento spagnolo a Bergamo, tanto che dopo la finale dei Giochi di Parigi 2024si era recato direttamente in Lombardia e il club orobico aveva pubblicato alcune suo foto con i colori della Dea. Prima ancora di svolgere le visite mediche, però, l’entourage del giocatore aveva cominciato ad insospettirsi visto che l’Atalanta aveva improvvisamente accelerato per Wesley e Neco Williams, anche loro terzini destri, inviando due offerte superiori ai 15 milioni di euro rispettivamente a Flamengo e Nottingham Forest.