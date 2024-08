La Promessa Anticipazioni Puntate dal 19 al 23 Agosto 2024 | Maria Viene Sequestrata!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 13 agosto 2024) Ladal 19 al 23scompare all’improvviso e Jana si dà da fare per ritrovarla. La ragazza è stata, ma nessuno riesce ad avere notizie di lei! Laprosegue e, nella settimana dal 19 al 23, un altro evento sconvolgerà La. InfattiFernandez scomparirà nel nulla e sarà Jana la prima a cercarla e a darsi da fare per il suo ritrovamento. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Petra affronta Feliciano e gli dice la verità sulle sue origini. Lui è suo figlio e non suo fratello, lei lo ha avuto da una relazione con un uomo nobile che era già sposato e di conseguenza la cosa doveva rimanere nascosta. Feliciano rimane sconvolto e si sfoga con Teresa dicendo che non sarebbe mai dovuto nascere, ma la domestica lo conforta.