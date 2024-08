La chiusura del ponte è un caso Ordinanza della provincia di Teramo | | Decisione presa unilateralmente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Allarme, chiuso al traffico il vecchioa mattoni sul fiume Tronto. Ladicon l’dirigenziale 31 ha disposto laal transitostradale numero 1/B, nel tratto corrispondente alin muratura di attraversamento del fiume Tronto tra Ancarano ed Ascoli. Una notizia che era nell’aria. Dopo due giorni di verifiche, tra l’altro senza nessuna informazione nella parte di Ascoli, che hanno creato non pochi disagi, arriva questa doccia fredda. Il provvedimento si è reso necessario a seguitorelazione inerente la valutazionesicurezza dalla quale emergono elementi per cui la struttura delin muratura non risulta idonea sotto il profilo delle azioni sismiche.