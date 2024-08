Isola dei Famosi Elenoire Casalegno alla conduzione? Faccio chiarezza

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 13 agosto 2024) Una volta terminata l'edizione di quest'anno dell'dei, il bilancio non è stato affatto positivo. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi si è detto poco soddisfatto di questo progetto, anche se non ha ritenuto Vladimir Luxuria responsabile del fallimento. Per contro, però,, che quest'anno ha ricoperto il ruolo di inviata, ha suscitato molti consensi nel pubblico da casa, e non solo. In tanti sono rimasti soddisfatti del suo operato, al punto da augurarsi che la donna possa tornare anche nella prossima edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza, magari in una veste differente. Ebbene, tutto questo potrebbe realmente verificarsi. La, infatti, ha rilasciato un'intervista per Il Messaggero in cui ha parlato dell'ipotesi di condurre l'deiil prossimo anno.