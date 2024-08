Incendio ad Atene sette Vigili del fuoco in arrivo da Bergamo | situazione drammatica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 agosto 2024)(Grecia).delbergamaschi fanno parte della missione italiana che partirà nelle prossime ore dal porto di Brindisi in direzione Grecia per rinforzare le oltre 700 unità già al lavoro per domare ilche sta riducendo a cenere i boschi ellenici. Come riporta l’Ansa, l’scoppiato domenica pomeriggio (12 agosto) nell’Attica Nord Orientale si trova attualmente fuori controllo e per colpa dei forti venti che si stanno abbattendo sull’area si sta espandendo verso la periferia nord ovest di. Dasono partiti 4 mezzi del reparto mobile dell’Aib (Antboschivo) allertati ieri dalla direzione regionale: il contingente bergamasco, guidato da Cristiano Comotti, ha fatto tappa a Milano dove si è congiunto alle altre unità lombarde in partenza. I mezzi si trovano ora in viaggio verso il Sud Italia.