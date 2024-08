Il successo de Il potere dell' acqua | fa il botto di telespettatori ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) CHI SALE (“Il” - Canale 5) Di recente ha fatto rumore la sceltaa Rai di spostare la messa in onda del programma “Noos” di Alberto Angelaveniva regolarmente battuto da “Temptation Island”. Una decisione comprensibile se si punta a preservare i prodotti che hanno bisogno di rodaggio, senza mandarli al massacro. Invece non si è persa l'occasione per imbastire una polemica contro il Servizio Pubblico. Sono in pochi a ricordare che molti format, come “C'è posta per te” o “Le Iene”, furono spostati varie volte allo scopo di tutelarli e farli crescere.