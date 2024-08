Il caldo colpisce anche il commercio | tanti turisti e pochi acquisti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024), sembra un gioco dalla rima facile ma è forse il modo migliore per sintetizzare lo stato di crisi che stanno attraversando i commercianti di Roma “assediati” dale daicantieri che stanno cambiando il volto della Capitale. Ad essere colpito è in particolar modo è il triangolo dello shopping stretto tra via del Corso, Via dei Condotti e via del Babbuino fino ad arrivare a piazza del Popolo. Le temperature torride e la chiusura della stazione metro di piazza di Spagna hanno praticamente desertificato il quadrante. “La crisi - secondo Walter Gianmaria, presidente di Confesercenti Roma e Lazio - tocca picchi del 15% fino al 20% nelle zone più periferiche. Il problema sicuramente è la bolla di calore che disincentiva il turismo in città ma ci sonocantieri aperti che rendono difficili gli spostamenti.