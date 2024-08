Il bracciale della regina Camilla lo smartwatch che monitora William l’anello anti stress di Harry I Royal inglesi mirano alla prevenzione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 agosto 2024) Iltto fitness ricompare al polso di. La77enne non può più indossarlo in pubblico nel suo ruolo, sostituendolo invece con un ben più prezioso orologio Cartier. Ma il Fitbit di cui si serve per contare i passi giornalieri può essere usato in privato e, grazie alle lunghe passeggiate che fa ogni giorno in giardino (al momento si trova con Carlo a Balmoral per le vacanze),si mene il più attiva possibile. E non è la solaa farlo. Dopo le gravi malattie di Carlo e Kate e la crisimonarchia inglese, l’attenzione di tutti si sta concentrando, infatti, sullae su uno stile di vita il più sano possibile.