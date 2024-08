I Lucha Bros tra AEW e WWE Penta smentisce ma qualcosa bolle in pentola

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Nel mondo del wrestling, le voci di corridoio sono all’ordine del giorno, e questa volta a finire sotto i riflettori sono iEl Zero Miedo e Rey Fenix. Le recenti speculazioni sul loro futuro hanno scatenato un vero e proprio terremoto mediatico, coinvolgendo sia l’AEW che la WWE. La smentita diEl Zero Miedo Martedì scorso,El Zero Miedo ha deciso di intervenire personalmente sui social media per smentire le voci che lo volevano in procinto di lasciare l’AEW. In particolare, ha definito “fake news” le notizie che lo davano per presente a Orlando, Florida, sede del WWE Performance Center. “No more gossip! My present is aew!”, ha twittato, cercando di mettere a tacere le speculazioni sul suo futuro.