Gaza il portavoce dell’Unicef a Deir al-Balah | Le medicine sono finite le malattie della pelle vengono curate con acque e limone

(Di martedì 13 agosto 2024) “La vita di un bambino a, nel decimo mese di questo conflitto, non è una vita. Non lo diremo mai abbastanza: non c’è un posto sicuro e tutto sta finendo: cibo, acqua, carburante,. Tutto”. È la testimonianza del, Salim Oweis, che riferisce di essere rimasto “scioccato dalla profondità delle sofferenze,distruzione e degli sfollamenti diffusi a”. “L’acqua e i rifiutiun problema enorme – racconta Oweis -. Aal-, dove la maggior parte degli sfollati è fuggita negli ultimi mesi, si stima che il sistema igienico-sanitario parzialmente funzionante sia sovraccarico di sette volte la sua capacità a causa di queste massicce ondate di sfollamento nella zona. Di conseguenza, la rete fognaria vecchia di decenni è per lo più intasata e perde. Le famiglie mi hanno chiesto urgentemente sapone e prodotti per l’igiene.