Festival giallo in città scende il mistero

(Di martedì 13 agosto 2024) Quest’anno la consolidata collaborazione tra la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare e il Comune di Senigallia per la realizzazione della tredicesima edizione del’Ventimilarighesottoimari in’,al via giovedì, si concretizzerà con l’apertura al pubblico, attraverso visite guidate su prenotazione, oltre che della ormai nota Camera Gialla, anche di molte altre sezioni di cui è costituita l’immensa collezione libraria conservate dalla Fondazione. Inoltre la Fondazione Rosellini sarà protagonista, con la sua ultima pubblicazione, di uno degli eventi più interessanti per gli appassionati delle origini delitaliano, e cioè una serata dedicata a Tito Antonio Spagnol, una vera chicca all’interno della programmazione del, venerdì alle 18.30 sul palco dei Giardini della Scuola Pascoli.