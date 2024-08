Esalazioni di cloro in piscina come si verificano e quali sono i sintomi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 agosto 2024 – Prima il bruciore agli occhi, poi le difficoltà respiratorie e il mal di stomaco fino al vomito.alcuni deidellediche sia causa di una fuoriuscita accidentale dell’agente disinfettante e di una reazione chimica fra due sostanze,accaduto oggi a lido di Egna in Alto Adige dove 12 personerimaste intossicate. Prima, una premessa. Ilè un prodotto chimico ampiamente utilizzato per la disinfezione dell’acqua e la pulizia. Tuttavia, l’esposizione eccessiva e non controllata alla sostanza può portare a gravi rischi per la salute.