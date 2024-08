Emma Marrone | Le battaglie contro razzismo e omofobia? È importante dare voce a chi non ce l’ha Sui social ricevo messaggi aberranti però…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 13 agosto 2024) La cantante, che ha appena terminato il suo tour estivo, ha fatto un bilancio dei successi ottenuti quest’anno. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la vincitrice della nona edizione di Amici di Maria De Filippi ha ricapitolato: Allora iniziamo da prima, dal 2023: dall’uscita di Mezzo mondo e dalla prima parte dell’album Souvenir. E’ stato il momento in cui si è aperto il varco di luce. Mi ha ridato fiducia in me stessa, in quella scalata a mani nude che è la musica. Poi con Apnea a febbraio è arrivato l’exploit a Sanremo: una settimana incredibile, di grande festa. A cui sono seguite Femme fatale e Ho voglia di te, altra bella collaborazione con il producer Jvli, con cui lavoro da tempo, e Olly, giovane cantautore che stimo.