Drum Summer Camp di Dario Esposito | dal Jazz al Progressive Rock

(Di martedì 13 agosto 2024) Roma, 13 ago. (askanews) – Si è concluso il consueto appuntamento con il ritmo e la batteria che ha visto come scenario il Teatro Misa di Arcevia (An) perla dei borghi marchigiani: il2024. Sul palco del teatro si sono alternati per due tranche sia a luglio che ad agosto due classi di talentosimers provenienti da tutta Italia e coordinati dal Maestrobatterista e turnista romano in tour in questo periodo con il Banco del Mutuo Soccorso. Arrivato quest’anno all’11º edizione ildiè un vero proprio viaggio nel ritmo e nella batteria in 4 giornate. Una full immersion di groove dove sono stati affrontati i diversi linguaggi musicali che vanno dal, al, fino ad arrivare all’elettronica ed ai linguaggi espressivi più moderni.