Customer Experience BearingPoint Martini | Bisogna puntare a soddisfare i bisogni dei clienti

(Di martedì 13 agosto 2024) Per PietroLead diItalia è importantissimo che le aziende parlino con i loro: “Immedesimiamoci in loro,essere proattivi e regalare un’esperienza personalizzata” «La(CX) si evolve a velocità diverse a seconda del settore, noi conoperiamo trasversalmente in diversi campi. La CX è una tematica della quale si parla da molti anni, negli ultimi dieci anni se ne discute in maniera costante perché è un argomento di cui non se ne può fare a meno. Oggi abbiamo consumatori in costante evoluzione, sempre più esigenti e sempre più informati, con deiculturali e sociali in continuo cambiamento ed è inevitabile che le aziende debbano stare al passo con questo».