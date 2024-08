Cosa nostra usava le arance per i traffici illeciti tra Italia e Brasile | l’inchiesta sul riciclaggio della mafia in Sud America

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) Il nome in codice era operazione Arancia, come il frutto simboloSicilia. Era utilizzando i popolari agrumi chemovimentava l’occultamento di fondiprovenienti da attività criminali internazionali dal. E’ emerso dalche ha portato all’arresto dell’imprenditore originario di Bagheria Giuseppe Bruno. Le indagini sono state condotte dalla polizia e dalla Procura federale brasiliana, che hanno lavorato col supporto internazionaleProcura eGuardia di Finanza di Palermo. Gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza di un’organizzazione criminale sospettata di riciclare denaro pernel Rio Grande do Norte, nel Nord del, dove si stima che i mafiosi operino da quasi un decennio, si legge in un comunicatopolizia federale brasiliana.