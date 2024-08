Calici di stelle ha fatto il pieno | E stiamo lavorando a una sorpresa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 didia Terricciola, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone. L’evento, che si è tenuto lo scorso week end nella suggestiva cornice del borgo, ha offerto ai visitatori un’esperienza unica, tra degustazioni dei migliori vini del territorio, eccellenze gastronomiche dei cinghialai e dei produttori locali, spettacoli e intrattenimento. La serata è stata animata dalla musica di dj Citi, dal soul jazz della Alex J. Corsi Jazz Band e dalla sfida in vernacolo Pis -Livorno. "Siamo orgogliosi di vedere come gli appuntamenti dell’estate terricciolese riscuotano sempre più successo. Questo è il risultato che si ottiene quando - spiega il sindaco, Matteo Arcenni - tutte le realtà di un territorio si uniscono per creare qualcosa di straordinario per la propria comunità.