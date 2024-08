Calcio Settore Giovanile il Moie Vallesina si prepara all’apertura delle iscrizioni per il 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 13 agosto 2024) Il direttore generale Dimitri Possanzini illustra obiettivi e valori da perseguire: “un grazie ai responsabili Matteo Rossi e Matteo Brutti”– Si apriranno lunedì 19/08 leper la stagione sportivadella Scuoladel. Ilrossoblù è ormai da anni diventato un punto di riferimento per genitori e giovani atleti di tutta la, tanto che nella scorsa stagione è stato raggiunto il traguardo dei 300 iscritti, a dimostrazione della crescita in termini quantitativi e naturalmente anche qualitativi del vivaio moiarolo. Potranno entrare a fare parte della galassia moiarola i ragazzi dai 5 ai 16 anni e per iscriversi è possibile fissare un appuntamento contattando via wathsapp il numero telefonico 3473904575.