WINDTRE rinnova la partnership con AC Monza per il settimo anno consecutivo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 –annuncia il rinnovo per ildella sponsorizzazione con AC, confermandosi Main Partner dei Biancorossi anche per la stagione sportiva 2024/25. La collaborazione prosegue dopo stagioni di successi, in cui la squadra di calcio ha rafforzato la sua posizione in Serie A. “Siamo molto orgogliosi di continuare a sostenere nella massima serie un club con una storia calcistica importante, che condivide i nostri valori di impegno, passione e ambizione. Auguriamo alla squadra di raggiungere nuovi traguardi e di affrontare la nuova stagione conto entusiasmo e determinazione”, dichiara Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer disarà presente all’U-Power Stadium con il suo brand in occasione di tutte le partite dei biancorossi nel Campionato di Serie A e in Coppa Italia.