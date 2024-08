Travolta dal treno a Maleo caso archiviato | resta solo una camminata in ricordo di Elisa Conzadori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) Dopo l’archiviazione del, a quattro anni dalla morte di, 34 anni, di Pizzighettone,da un, scatta ladi sensibilizzazione. “È il no, di chi le voleva bene, alla chiusura di unche, per molti, avrebbe dovuto avere un finale di giustizia diverso”. La giovane donna è morta sotto un, a Ferragosto 2020, quattro anni fa. È stata investita dal convoglio, all’incrocio ferroviario sulla Mantovana, mentre rincasava sulla sua Citroen C3 rossa. Era il 15 agosto e la donna tornava dal supermercato Famila di Codogno, dove lavorava. Dopo le indagini, nei mesi scorsi, ilè stato. Secondo gli inquirenti, come si evince dalle motivazioni, la sbarra del passaggio a livello quella volta sarebbe stata regolarmente abbassata e invece potrebbe essere stata urtata dall’auto della donna, a bassa velocità, fino a salire.