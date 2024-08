Tamberi via ai rimborsi per chi ha scommesso su Gimbo Nessun ritiro nuove priorità | mai più sport avanti a tutto

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alla delusione agonistica e all’amarezza per il campione non seguirà anche la sconfitta economica per chi su, cuore e gambe d’acciaio piegate dalla recrudescenza di una violenta colica renale, sul campione aveva puntato e. «Gentile utente/esercente, la informiamo che Eurobet ha deciso di erogare un rimborso del 100% a tutti i Clienti che hannosull’esito “Vincente” della gara olimpica del Salto in alto, disputata sabato 10 agosto»., Eurobet rimborserà chi avevasul campione vincente Inizia così il messaggio con il quale Eurobet comunica a tutti i clienti il rimborso totale sulle scommesse effettuate su Gianmarco, alla vigilia delle Olimpiadi di Parigi una delle medaglie più “sicure” dell’atletica leggera azzurra, dopo l’Oro di Tokyo 2021 e la vittoria schiacciante agli Europei di Roma di poche settimane prima.