Rogo a Villa Granata In fiamme il deposito | Distrutti gli attrezzi per la manutenzione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Inildiper ladei campi della Reggiana, a, in via Agosti. L’allarme è scattato ieri attorno a mezzogiorno. Danni per diverse migliaia di euro: sono andati completamenteun trattore e due macchine per lo sfalcio dell’erba. Da quanto si è potuto ricostruire, viene esluso il dolo, ilsarebbe dovuto a cause accidentali. Ieri mattina, quando è scoppiato l’incendio, i ragazzi del settore giovanile si stavano allenando lì vicino, a qualche centinaio di metri. I presenti – tra cui genitori e allenatori – hanno sentito un forte odore di bruciato e hanno dato l’allarme. La chiamata immediata e l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco hanno permesso che ilfosse contenuto ed evitato conseguenze ben peggiori.