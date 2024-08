Parigi 2024 Abodi | Contro di noi errori da matita blu E il Cio ha sottovalutato l’incolumità delle atlete

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Andrea, ministro per lo Sport e i Giovani, ha rilasciato un’intervista a ‘La Verità‘ al termine dei Giochi Olimpici di, facendo un bilancio complessivo: “Le medaglie sono motivo d’orgoglio: accrescono la reputazione del Paese e rappresentano uno strumento importante per promuovere lo sport e i suoi valori“. Sono però tante le cose che non sono piaciute al ministro, a partire dalla cerimonia di apertura: “A mio avviso non ha rappresentato appieno lo spirito olimpico. E’ stata una mancanza di rispetto nei confronti della tradizione olimpica e dei valori tradizionali“. Critiche anche a determinate decisioni arbitrali: “Sono stati commessidabludi noi, dal pugilato alla scherma, passando per il judo e la pallanuoto. Non credo ai pregiudizi e spero che dietro non ci siano questioni ‘personali’“.